Жиру близок к воссоединению с Льорисом в МЛС

Форвард «Милана» Оливье Жиру приближается к переходу в «Лос-Анджелес».

Контракт француза с «россонери» истекает по окончании текущего сезона, поэтому летом игрок может перебраться в другой клуб на правах свободного агента. Согласно сведениям L'Equipe, 37-летний нападающий близок к договорённости с «Лос-Анджелесом», представляющим МЛС. В январе в этот клуб перебрался экс-капитан «Тоттенхэма» и бывший товарищ Жиру по сборной Франции Уго Льорис.

Оливье Жиру отметился 46 забитыми мячами и 20 результативными передачами в 121 матче за «Милан» с момента перехода из «Челси» в июле 2021 года.