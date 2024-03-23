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Жиру близок к воссоединению с Льорисом в МЛС

23 Марта 2024 • 01:04 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Форвард «Милана» Оливье Жиру приближается к переходу в «Лос-Анджелес».

Контракт француза с «россонери» истекает по окончании текущего сезона, поэтому летом игрок может перебраться в другой клуб на правах свободного агента. Согласно сведениям L'Equipe, 37-летний нападающий близок к договорённости с «Лос-Анджелесом», представляющим МЛС. В январе в этот клуб перебрался экс-капитан «Тоттенхэма» и бывший товарищ Жиру по сборной Франции Уго Льорис.

Оливье Жиру отметился 46 забитыми мячами и 20 результативными передачами в 121 матче за «Милан» с момента перехода из «Челси» в июле 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Уго Льорис Оливье Жиру трансферы футбола - лето 2024 Лос-Анджелес ещё теги

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