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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Милан» – мой дом, но я не знаю своего будущего»

31 Марта 2024 • 01:20 Комментировать
Фиорентина
1:2
Милан

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Португалец помог «россонери» одержать победу над «Фиорентиной» в субботнем матче Серии А (2:1), отметившись голом и результативной передачей. Эта встреча стала для 24-летнего игрока 200-й в составе команды. 

«Я ещё не знаю своего будущего, но «Милан» – мой дом, у меня контракт с клубом. 

В «Милане» мне помогли стать лучше, я здесь счастлив. Хочу выиграть что-то важное для команды», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова форварда, ссылаясь на Sky Sport.

В 200 матчах за «Милан» Рафаэл Леау отметился 54 забитыми мячами и 48 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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