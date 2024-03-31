Леау: «Милан» – мой дом, но я не знаю своего будущего»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Португалец помог «россонери» одержать победу над «Фиорентиной» в субботнем матче Серии А (2:1), отметившись голом и результативной передачей. Эта встреча стала для 24-летнего игрока 200-й в составе команды.

«Я ещё не знаю своего будущего, но «Милан» – мой дом, у меня контракт с клубом.

В «Милане» мне помогли стать лучше, я здесь счастлив. Хочу выиграть что-то важное для команды», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова форварда, ссылаясь на Sky Sport.

В 200 матчах за «Милан» Рафаэл Леау отметился 54 забитыми мячами и 48 ассистами.