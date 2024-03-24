Крайний защитник Алехандро Хименес перейдёт из «Реала» в «Милан» на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

На данный момент 18-летний испанец находится в аренде в итальянском клубе.

По информации источника, «Милан» заплатит за Хименеса менее пяти миллионов евро.

В составе основной команды «Милана» защитник появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После 29 сыгранных туров «россонери» находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка. Отставание миланцев от лидирующего «Интера» составляет 14 баллов.