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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» договорился с «Реалом» о трансфере защитника слухи

24 Марта 2024 • 18:51 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Крайний защитник Алехандро Хименес перейдёт из «Реала» в «Милан» на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

На данный момент 18-летний испанец находится в аренде в итальянском клубе.

По информации источника, «Милан» заплатит за Хименеса менее пяти миллионов евро.

В составе основной команды «Милана» защитник появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После 29 сыгранных туров «россонери» находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка. Отставание миланцев от лидирующего «Интера» составляет 14 баллов.

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