Калабрия: «Леау может претендовать на «Золотой мяч»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался на тему таланта своего одноклубника Рафаэла Леау.

По словам итальянца, у 24-летнего нападающего есть всё, чтобы в обозримом будущем побороться за «Золотой мяч».

«Леау может стать лучшим в мире, если полностью осознает, насколько велик его талант. Думаю, он сможет претендовать на «Золотой мяч». У него невероятные физические данные, и редко можно встретить игроков, похожих на него», – заявил в интервью Radio Serie A Калабрия.

На счету Рафаэла Леау 10 забитых мячей и 11 результативных передач в 36 матчах за команду Стефано Пиоли в текущей кампании.