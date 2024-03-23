Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат, арендованный у «Фиорентины», интересен грандам Серии А.

Как известно, «красные дьяволы» не намерены выкупать марокканца, у «фиалок» также нет планов на игрока. Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны «Ювентуса», теперь же, по информации Tuttosport, на хавбека появился ещё один статусный претендент из Италии – «Милан». «Россонери» ищут усиление в среднюю линию, и 27-летний футболист фигурирует в списке их интересов.

Софьян Амрабат отыграл 22 матча за «Манчестер Юнайтед», не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды сборной Марокко в 22 млн евро.