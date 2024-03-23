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Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А слухи

23 Марта 2024 • 23:07 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат, арендованный у «Фиорентины», интересен грандам Серии А.

Как известно, «красные дьяволы» не намерены выкупать марокканца, у «фиалок» также нет планов на игрока. Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны «Ювентуса», теперь же, по информации Tuttosport, на хавбека появился ещё один статусный претендент из Италии – «Милан». «Россонери» ищут усиление в среднюю линию, и 27-летний футболист фигурирует в списке их интересов.

Софьян Амрабат отыграл 22 матча за «Манчестер Юнайтед», не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды сборной Марокко в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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