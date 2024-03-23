Жиру: «Было бы неплохо сыграть на Олимпиаде с Мбаппе и Гризманном»

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру заявил, что готов принять участие на Олимпийских играх.

Рулевой олимпийской сборной Франции Тьерри Анри может заявить на турнир трёх игроков старше 23 лет. Одним из таковых, вероятно, станет Жиру.

«Олимпийские игры? Не хочу занимать место Анри, но, думаю, неплохой идеей было бы вызвать меня, Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Возможно ли такое? Это уже другой вопрос», – сказал в беседе с Canal+ 37-летний форвард, забивший 56 голов в 129 матчах за главную сборную Франции.

Футбольный олимпийский турнир пройдёт во Франции с июля по август нынешнего года.