Стало известно, кто является приоритетной целью «Милана» в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Маттео Моретто, главной трансферной целью «россонери» является форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

Стоит сказать, что ранее уже сообщалось об интересе «Милана» к 22-летнему нападающему.

По данным СМИ, за Зиркзее также следят «Бавария», «Арсенал», «Ювентус», «Интер» и другие клубы.

В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал шесть ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

Трудовой договор нидерландского игрока с «Болоньей» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзее в 40 миллионов евро.