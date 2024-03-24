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Раскрыта приоритетная трансферная цель «Милана» слухи

24 Марта 2024 • 22:52 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Стало известно, кто является приоритетной целью «Милана» в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Маттео Моретто, главной трансферной целью «россонери» является форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

Стоит сказать, что ранее уже сообщалось об интересе «Милана» к 22-летнему нападающему.

По данным СМИ, за Зиркзее также следят «Бавария», «Арсенал», «Ювентус», «Интер» и другие клубы.

В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал шесть ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

Трудовой договор нидерландского игрока с «Болоньей» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзее в 40 миллионов евро.

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