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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отложил решение по будущему Кьяера до мая

18 Марта 2024 • 10:53 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Итальянский «Милан» не спешит принимать решение по будущему центрального защитника Симона Кьяера. По информации от журналиста Николо Скиры, «россонери» определятся с планами на опытного датчанина в мае.

Действующий контракт Кьяера с «Миланом» истекает ближайшим летом, но футболист хотел бы остаться и продлить соглашение. Правда, руководство «россонери» ещё не предложило футболисту новый договор.

34-летний Кьяер в этом сезоне отыграл больше 100 минут за «Милан» в чемпионате Италии. Центральный защитник проводит уже пятую кампанию в составе «россонери». За этот срок датчанин успел выиграть с командой Серию А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер

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ФИОРЕНТИНА МИЛАН
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