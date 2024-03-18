«Милан» отложил решение по будущему Кьяера до мая

Итальянский «Милан» не спешит принимать решение по будущему центрального защитника Симона Кьяера. По информации от журналиста Николо Скиры, «россонери» определятся с планами на опытного датчанина в мае.

Действующий контракт Кьяера с «Миланом» истекает ближайшим летом, но футболист хотел бы остаться и продлить соглашение. Правда, руководство «россонери» ещё не предложило футболисту новый договор.

34-летний Кьяер в этом сезоне отыграл больше 100 минут за «Милан» в чемпионате Италии. Центральный защитник проводит уже пятую кампанию в составе «россонери». За этот срок датчанин успел выиграть с командой Серию А.