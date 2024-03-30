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Чемпионат Италии. Серия А

Генеральный директор «Милана» высказался о будущем Пиоли

30 Марта 2024 • 00:59 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
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Через 19 ч. 32 мин.

Джорджо Фурлани, занимающий должность генерального директора «Милана», ответил на вопрос о работе главного тренера Стефано Пиоли.

Наставника «россонери» давно связывают с возможным уходом, однако в «Милане» высоко оценивают успехи команды под руководством специалиста.

«Наш сезон пока что можно считать успешным. Как и в прошлом году, среди наших конкурентов появилась команда, превзошедшая все ожидания: тогда это был «Наполи», сейчас – «Интер». Но у Пиоли определённо положительная история в «Милане», ведь он вернул клуб в Лигу чемпионов, выиграл Скудетто.

Его часто критикуют, но он добился хороших результатов. Никто в нашем клубе никогда не говорил, что положение Пиоли находится под угрозой. Было бы неправильно оценивать его перспективы сейчас», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Фурлани.

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