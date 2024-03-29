В «Милане» сделали заявление по будущему Леау

Форвард «Милана» Рафаэл Леау регулярно становится героем трансферных слухов. Генеральный директор клуба Джорджо Фурлани дал комментарий на этот счёт.

«У Рафы в контракте прописана опция выкупа за 175 миллионов евро. Но он хочет остаться в «Милане», ему здесь очень комфортно. Он мог бы попросить нас об уходе, но он этого не хочет», - сказал Фурлани, чьи слова приводит La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2023/2024 Рафаэл Леау провёл 36 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 10 голов и 11 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.