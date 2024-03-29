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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» сделали заявление по будущему Леау

29 Марта 2024 • 15:15 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
1 2.85 X 3.35 2 2.50
30.03 22:45

Форвард «Милана» Рафаэл Леау регулярно становится героем трансферных слухов. Генеральный директор клуба Джорджо Фурлани дал комментарий на этот счёт.

«У Рафы в контракте прописана опция выкупа за 175 миллионов евро. Но он хочет остаться в «Милане», ему здесь очень комфортно. Он мог бы попросить нас об уходе, но он этого не хочет», - сказал Фурлани, чьи слова приводит La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2023/2024 Рафаэл Леау провёл 36 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 10 голов и 11 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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