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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «ПСЖ» может заменить Жиру в «Милане» слухи

21 Марта 2024 • 04:20 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш будет предложен «Милану».

Португалец испытывает трудности с адаптацией в Париже, что может стать причиной его ухода грядущим летом. Согласно данным Calciomercato, агент Жорже Мендеш намерен предложить Рамуша «Милану» на правах аренды в качестве замены Оливье Жиру. Контракт 37-летнего француза с «россонери» истекает по окончании сезона, и форвард всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в МЛС.

Гонсалу Рамуш стал автором девяти голов и одного ассиста в 30 матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании. Стоимость 22-летнего игрока, интерес к которому также приписывается мадридскому «Атлетико», оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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