Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш будет предложен «Милану».

Португалец испытывает трудности с адаптацией в Париже, что может стать причиной его ухода грядущим летом. Согласно данным Calciomercato, агент Жорже Мендеш намерен предложить Рамуша «Милану» на правах аренды в качестве замены Оливье Жиру. Контракт 37-летнего француза с «россонери» истекает по окончании сезона, и форвард всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в МЛС.

Гонсалу Рамуш стал автором девяти голов и одного ассиста в 30 матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании. Стоимость 22-летнего игрока, интерес к которому также приписывается мадридскому «Атлетико», оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.