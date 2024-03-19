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«Ювентус» и «Милан» нацелились на форварда «Севильи», который поругался с тренером слухи

19 Марта 2024 • 14:43 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Центральный нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири находится в шорт-листе нескольких известных клубов.

Как утверждает журналист Экрем Конур, итальянский «Милан» планирует в ближайшее время сделать предложение испанцам о покупке 26-летнего марокканца. Кроме того, источник сообщил, что на Эн-Несири претендуют «Ювентус», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Напомним, в минувшем матче «Севильи» против «Сельты» Эн-Несири был заменен во втором тайме, чем остался очень недоволен и вступил в словесную перепалку с главным тренером команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Севилья Вулверхэмптон Вест Хэм Юссеф Эн-Несири трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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