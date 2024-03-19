Центральный нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири находится в шорт-листе нескольких известных клубов.

Как утверждает журналист Экрем Конур, итальянский «Милан» планирует в ближайшее время сделать предложение испанцам о покупке 26-летнего марокканца. Кроме того, источник сообщил, что на Эн-Несири претендуют «Ювентус», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Напомним, в минувшем матче «Севильи» против «Сельты» Эн-Несири был заменен во втором тайме, чем остался очень недоволен и вступил в словесную перепалку с главным тренером команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 18 миллионов евро.