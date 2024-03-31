Пиоли: «Милан» полагается на Леау, как «ПСЖ» полагается на Мбаппе»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о важности Рафаэла Леау для команды.

В субботу 24-летний форвард, проводивший свой 200-й поединок за «россонери», отметился результативной передачей и голом в ворота «Фиорентины» (2:1). После завершения встречи Леау заявил, что «Милан» сыграл важную роль в его становлении.

«Мы помогали ему развиваться, и он был готов учиться. Сейчас он на грани того, чтобы стать великим чемпионом, каким мы всегда видели его в перспективе. Он прибавляет не только с точки зрения мастерства, но и в отношении к делу.

Конечно, «Милан» полагается на Леау так же, как «ПСЖ» полагается на Мбаппе. Любая команда старается пользоваться качествами индивидуально одарённых игроков. У Рафаэла есть всё, что требуется», – цитирует Football Italia Пиоли.