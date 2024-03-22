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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может продать Меньяна и купить другого вратаря

22 Марта 2024 • 23:43 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
30.03 22:45

Итальянский «Милан» может расстаться с французским вратарём Майком Меньяном. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, «россонери» планируют рассмотреть вариант с продажей голкипера, если получат выгодное предложение.

При этом кандидатом на замену стражу ворот называется Микеле Ди Грегорио из «Монцы». Он оценивается в 20 млн евро.

К слову, на итальянского футболиста также претендуют туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Напомним, что футболист «красно-чёрных» отсутствовал на тренировках сборной Франции в начале недели из-за очередного повреждения. По словам наставника национальной команды Диье Дешама, 28-летний игрок может восстановиться в ближайшее время.
 


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