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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь сборной Грузии может перейти в «Милан»

29 Марта 2024 • 21:36 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
1 2.85 X 3.35 2 2.50
Через 22 ч. 30 мин.

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили, права которого принадлежат «Валенсии», может сменить клубную прописку.

Как пишет Tuttosport, в услугах вратаря заинтересован «Милан», который ищет замену Мике Меньяну. Итальянский клуб пока не может договориться с французом о продлении контракта.

Мамардашвили выступает за испанский клуб с 2022 года, до этого он выступал за тбилисское «Динамо». Его соглашение с «летучими мышами» рассчитано до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне грузинский вратарь провёл 28 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 32 гола.

 

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