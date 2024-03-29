Вратарь сборной Грузии может перейти в «Милан»

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили, права которого принадлежат «Валенсии», может сменить клубную прописку.

Как пишет Tuttosport, в услугах вратаря заинтересован «Милан», который ищет замену Мике Меньяну. Итальянский клуб пока не может договориться с французом о продлении контракта.

Мамардашвили выступает за испанский клуб с 2022 года, до этого он выступал за тбилисское «Динамо». Его соглашение с «летучими мышами» рассчитано до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне грузинский вратарь провёл 28 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 32 гола.