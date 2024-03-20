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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какой клуб ведёт переговоры с Жиру

20 Марта 2024 • 00:23 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Нэшвилл
24.03 05:30

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может покинуть европейский футбол уже грядущим летом.

Как регулярно сообщается ещё с зимы, на француза есть спрос в МЛС. Теперь назван и конкретный клуб, уже связавшийся с 37-летним игроком: по информации журналиста Дэвида Орнштейна, переговоры с форвардом ведёт «Лос-Анджелес». Напомним, что уже через три месяца ветеран может стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Миланом» подходит к концу.

Оливье Жиру стал автором 14 забитых мячей и девяти результативных передач в 36 поединках за «россонери» в текущей кампании. Цвета итальянского гранда футболист защищает с лета 2021 года.

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Милан Оливье Жиру трансферы футбола - лето 2024 Лос-Анджелес ещё теги

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Сегодня, 20 Марта
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