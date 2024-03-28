Стало известно, при каком условии Рамуш может сменить «ПСЖ» на «Милан»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш остаётся одной из трансферных целей «Милана».

Как сообщалось на прошлой неделе, португалец рассматривается в качестве возможной замены Оливье Жиру, который склоняется к переезду в МЛС по окончании сезона. По данным La Repubblica, «Милану» интересен вариант с подписанием Рамуша, однако итальянский клуб не сможет позволить себе прямой трансфер игрока. Сделка может состояться лишь в том случае, если парижане согласятся отпустить форварда в аренду с опцией последующего выкупа.

Контракт Гонсалу Рамуша с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 22-летнего футболиста в 50 млн евро.