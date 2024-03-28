«Манчестер Сити» присматривается к вратарю из Серии А

Голкипер «Ромы» Миле Свилар попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Грядущим летом ряды «горожан» может покинуть Штефан Ортега, на которого, по слухам, претендуют представители Саудовской Аравии. По информации журналиста Грэма Бэйли, в «Манчестер Сити» уже определили Свилара в качестве потенциальной замены Ортеге в роли дублёра Эдерсона. В приобретении 24-летнего серба также заинтересован и другой английский клуб – «Вулверхэмптон».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Миле Свилара составляет 4 млн евро. В текущем сезоне вратарь провёл 17 матчей за «Рому» во всех турнирах, пропустив 16 голов.