Гвардиола оценил прогресс «Арсенала»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил «Арсенал» перед очной битвой команд в Премьер-лиге.

«У «Арсенала» наблюдается стабильность с тренером и составом. Они становятся всё лучше и лучше. Когда вы стабильны в плане идей и своего тренера, вы всегда прогрессируете. Когда происходят перемены, всегда сложнее.

В последний месяц мы играли очень хорошо, но в первой игре после матчей сборных никогда не знаешь, что произойдёт. Мы хорошо потренировались и подготовились. Мы снова готовы играть», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» пройдёт 31 марта.