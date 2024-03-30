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Артета оценил эффективность Хаверца в центре нападения

30 Марта 2024 • 10:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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31.03 18:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре Кая Хаверца на позиции центрального нападающего. Напомним, немец также способен сыграть «десятку» и правого инсайда.

«Кай постоянно представляет из себя угрозу. Он может доставлять соперникам неприятности с более глубоких позиций, искать свободные пространства и запутывать защитников», – сказал Артета на пресс-конференции.

Хаверц проводит дебютный сезон за «Арсенал» после летнего перехода из «Челси» за сумму в районе 75 миллионов евро. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Кай отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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