Гвардиола: «Арсенал» хорошо прессингует, они в этом мастера

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Арсенале» после очной встречи в рамках 30-го тура чемпионата Англии.

Напомним, матч завершился нулевой ничьей.

- Они действительно очень хороши в прессинге. Они мастера в этом деле. Но мы постарались. У «Арсенала» отличные игроки в защите, которые компактно обороняются низким блоком.

Сейчас нам нужно просто расслабиться, восстановиться, а в среду мы вернёмся, - сказал Гвардиола журналистам после матча.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В среду, 3 апреля «горожане» примут «Астон Виллу», игра начнётся в 22:15 по московскому времени.