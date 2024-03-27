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Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити»

27 Марта 2024 • 22:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Хосеп Гвардиола работает на посту главного тренера «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017. Как сообщает Football Insider, ссылаясь на хорошо осведомлённые источники, Гвардиола уйдёт из английского клуба после истечения срока действующего контракта – летом 2025 года. Таким образом, испанец отработает с «горожанами» девять сезонов.

Отмечается, что после ухода из «Манчестер Сити» Гвардиола планирует взять паузу в тренерской карьере.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал множество трофеев. Прошлый сезон и вовсе получился особенным, ведь «горожанам» удалось оформить требл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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