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«Арсенал» заинтересован в 16-летнем форварде «Палмейраса»

29 Марта 2024 • 23:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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31.03 18:30

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эстеван может оказаться в команде из АПЛ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игроком, известным как Мессиньо, интересуется лондонский «Арсенал».

Кроме того, на него претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

Каталонский клуб следит за бразильцем больше года и знают, что подписать его будет тяжело, однако продолжают контактировать со стороной футболиста.

При этом сам Эстеван хотел бы присоединиться именно к «блаугране».


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