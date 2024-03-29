«Арсенал» заинтересован в 16-летнем форварде «Палмейраса»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эстеван может оказаться в команде из АПЛ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игроком, известным как Мессиньо, интересуется лондонский «Арсенал».

Кроме того, на него претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

Каталонский клуб следит за бразильцем больше года и знают, что подписать его будет тяжело, однако продолжают контактировать со стороной футболиста.

При этом сам Эстеван хотел бы присоединиться именно к «блаугране».