«Арсенал» заинтересован в 16-летнем форварде «Палмейраса»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эстеван может оказаться в команде из АПЛ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, игроком, известным как Мессиньо, интересуется лондонский «Арсенал».
Кроме того, на него претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».
Каталонский клуб следит за бразильцем больше года и знают, что подписать его будет тяжело, однако продолжают контактировать со стороной футболиста.
При этом сам Эстеван хотел бы присоединиться именно к «блаугране».
Бан пользователя