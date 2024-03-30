Гвардиола: Райс – не первый игрок, который решил перейти не в мою команду

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике «Арсенала» Деклане Райсе.

- Есть много игроков, которых мы хотели бы видеть в своём составе, но в итоге они оказались в другом клубе. Райс – не первый, кто перешёл не в мою команду, много таких футболистов. Деклан принял хорошее решение, ему можно пожелать только удачи, - передаёт слова испанского специалиста Goal.

Напомним, Райс перешёл в «Арсенал» прошлым летом из «Вест Хэма», сумма трансфера составила 116 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал семь голевых передач.

31 марта «горожане» на своём поле примут лондонский «Арсенал» в матче АПЛ, начало игры запланировано на 18:30 по мск.