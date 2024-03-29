Клиши назвал игроков, которые изменили АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.

«Нет никаких сомнений: Тьерри Анри. Тьерри сам по себе в определенные моменты был Премьер-лигой. С ним было очень приятно играть, но играть против него было очень сложно. Я почти уверен, что некоторым защитникам снились кошмары о нем.

Анри играл как футболисты из 2024 года. У него были скорость, сила, менталитет, безжалостность. На мой взгляд, Премьер-лигу изменили три игрока: Тьерри Анри, Виейра и Рой Кин», – приводит слова бывшего футболиста издание Sky Sports.

Ранее Клиши сопоставил методы Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера. Клиши посчастливилось поработать с обоими специалистами.