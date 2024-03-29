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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клиши назвал игроков, которые изменили АПЛ

29 Марта 2024 • 18:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.88 X 3.80 2 3.85
31.03 18:30

Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.

«Нет никаких сомнений: Тьерри Анри. Тьерри сам по себе в определенные моменты был Премьер-лигой. С ним было очень приятно играть, но играть против него было очень сложно. Я почти уверен, что некоторым защитникам снились кошмары о нем.

Анри играл как футболисты из 2024 года. У него были скорость, сила, менталитет, безжалостность. На мой взгляд, Премьер-лигу изменили три игрока: Тьерри Анри, Виейра и Рой Кин», – приводит слова бывшего футболиста издание Sky Sports. 

Ранее Клиши сопоставил методы Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера. Клиши посчастливилось поработать с обоими специалистами.


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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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