«Манчестер Сити» впервые за 58 матчей не смог забить на домашнем стадионе

В воскресенье, 31 марта команда Хосепа Гвардиолы на своём поле поделила очки с лондонским «Арсеналом» в рамках чемпионата Англии.

Игра прошла на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 0:0. Таким образом, прервалась серия из голов «Манчестер Сити» в каждом домашнем матче, которая продолжалась 57 игр подряд.

В последний раз «горожане» не могли поразить ворота соперника на «Этихаде» 754 дня назад – тогда «Спортингу» в матче Лиги чемпионов удалось сохранить свои ворота «сухими».

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идёт на третьем месте, впереди него «Арсенал» и «Ливерпуль».