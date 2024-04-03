Гвардиола встал на защиту Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался об игре нападающего команды Эрлинга Холанна в матче с «Арсеналом».

Напомним, встреча 30-го тура Английской премьер-лиги завершилась нулевой ничьей. Холанн провел на поле все 90 минут.

— Причина, по которой мы не создали достаточно моментов в матче с «Арсеналом», не в Эрлинге. У нас было недостаточное количество игроков в атаке, нам не хватило людей впереди, — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Холанн принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 мячей и стал автором шести результативных передач.