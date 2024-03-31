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Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе

31 Марта 2024 • 03:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.88 X 3.75 2 3.95
Через 14 ч. 12 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил худшую игру команды под своим руководством.

Испанский специалист выделил встречу четвертьфинала Кубка лиги против «Саутгемптона», прошедшую в январе прошлого года. «Горожане» уступили со счётом 0:2, нанеся всего семь ударов и ни разу не попав в створ при 72% владения мячом.

«Думаю, худшим из всех, что я помню, был матч Кубка лиги с «Саутгемптоном» в прошлом сезоне, когда мы проиграли 0:2. Это была худшая игра «Манчестер Сити» за все восемь лет моей работы здесь», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Напомним, что «Манчестер Сити» завершил прошлую кампанию победителем Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

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