Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил худшую игру команды под своим руководством.

Испанский специалист выделил встречу четвертьфинала Кубка лиги против «Саутгемптона», прошедшую в январе прошлого года. «Горожане» уступили со счётом 0:2, нанеся всего семь ударов и ни разу не попав в створ при 72% владения мячом.

«Думаю, худшим из всех, что я помню, был матч Кубка лиги с «Саутгемптоном» в прошлом сезоне, когда мы проиграли 0:2. Это была худшая игра «Манчестер Сити» за все восемь лет моей работы здесь», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Напомним, что «Манчестер Сити» завершил прошлую кампанию победителем Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.