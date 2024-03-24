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Саутгейт назвал ключевого игрока сборной Англии

24 Марта 2024 • 10:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Миланский «Интер» нашёл способ провернуть трансфер нападающего «Дженоа» Альберта Гудмундссона. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят арендовать 26-летнего исландца с последующим правом выкупа.

В то же время источник сообщает, что «Дженоа» желает расстаться с Гудмундссоном только на постоянной основе. Более того, клуб из севера Италии не намерен соглашаться на обмен. Ранее сообщалось, что «Интер» хочет включить в сделку своего полузащитника Валентина Карбони, который сейчас выступает на правах аренды за «Монцу».

Гудмундссон в нынешнем сезоне отметился десятью голами и тремя ассистами в чемпионате Италии.

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