Парти не поедет в сборную Ганы, игроку дали возможность набрать форму

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти не отправится в расположение сборной Ганы на ближайшие матчи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболиста не стали вызывать и дали ему время на набор формы.

Напомним, в этом сезоне Парти длительное время лечился после травмы. Опорный полузащитник лишь недавно вернулся в строй, но ещё не успел набрать оптимальную форму. По сведениям источника, «Арсенал» оценил жест руководства сборной Ганы. «Канониры» хотят, чтобы Томас находился в лучшей форме в последних двух месяцах сезона и смог помочь команде побороться за трофеи.

Ранее сообщалось, что летом Парти может перебраться в туринский «Ювентус».