Не игравший с августа Тимбер может попасть в заявку «Арсенала» на матч с «Манчестер Сити»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер близок к возвращению в строй.

22-летний игрок успел провести всего два матча за «канониров», после чего выбыл из-за разрыва крестообразной связки. По данным журналиста Криса Уитли, нидерландец вот-вот полностью восстановится. Игрок надеется вернуться на поле в одном из предстоящих поединков «Арсенала». Ожидается, что Микель Артета может включить универсального защитника в заявку на предстоящую встречу с «Манчестер Сити», которая состоится 31 марта.

Юррьен Тимбер был приобретён «Арсеналом» летом прошлого года у амстердамского «Аякса» за 40 млн евро.