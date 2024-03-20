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Коуто: «Надеюсь, смогу поиграть под руководством Гвардиолы»

20 Марта 2024 • 00:52 Комментировать
Жирона
...
Бетис
31.03 17:15

Правый защитник Ян Коуто, арендованный «Жироной» у «Манчестер Сити», рассказал о взаимоотношениях с Хосепом Гвардиолой.

Аренда 21-летнего игрока завершится по окончании текущего сезона. Пока неизвестно, имеют ли «горожане» планы на бразильца, показывающего впечатляющую игру в Ла Лиге.

«Я не поддерживаю постоянную связь с Гвардиолой, но мы разговариваем, когда я нахожусь там [в расположении «Манчестер Сити»]. Пеп – приятный человек, всегда готов вас выслушать. Я мечтаю работать с таким выдающимся тренером. Надеюсь, я смогу поиграть под его руководством», – высказался в интервью TNT Sports Коуто, на счету которого один забитый мяч и восемь голевых пасов в 27 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жирона Ян Коуто ещё теги

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