Коуто: «Надеюсь, смогу поиграть под руководством Гвардиолы»

Правый защитник Ян Коуто, арендованный «Жироной» у «Манчестер Сити», рассказал о взаимоотношениях с Хосепом Гвардиолой.

Аренда 21-летнего игрока завершится по окончании текущего сезона. Пока неизвестно, имеют ли «горожане» планы на бразильца, показывающего впечатляющую игру в Ла Лиге.

«Я не поддерживаю постоянную связь с Гвардиолой, но мы разговариваем, когда я нахожусь там [в расположении «Манчестер Сити»]. Пеп – приятный человек, всегда готов вас выслушать. Я мечтаю работать с таким выдающимся тренером. Надеюсь, я смогу поиграть под его руководством», – высказался в интервью TNT Sports Коуто, на счету которого один забитый мяч и восемь голевых пасов в 27 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.