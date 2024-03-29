Гвардиола: Наша команда проделывает невероятную работу

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал свой комментарий о выступлении «горожан» в текущем сезоне.

31 марта команда Гвардиолы на своём поле примет «Арсенал» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.

- Этот сезон складывается удачно для «Манчестер Сити». После того, что случилось в прошлом сезоне, мы завоевали еще два титула. Сейчас мы претендуем еще на три трофея. Впереди нас ждёт важный отрезок сезона, - сказал Гвардиола в интервью журналистам.

«Манчестер Сити» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. Лидирует в таблица «Арсенал», у которого 64 балла, на втором месте располагается «Ливерпуль».