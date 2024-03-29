Грилиш: «У «Манчестер Сити» лучший тренер в мире»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о решающем отрезке сезона.

— Мы просто воспринимаем каждую игру такой, какая она есть. У нас определенно есть талант, желание и команда, чтобы добиться успеха. У нас лучший тренер в мире. Скрестив пальцы, мы можем провести несколько успешных последних матчей, — приводит слова Грилиша City Xtra.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором двух результативных передач.

После 28 туров «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.