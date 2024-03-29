«Манчестер Сити» за 5 млн долларов купит 14-летнего игрока «Филадельфии»

Английский «Манчестер Сити» близок к приобретению 14-летнего американского игрока. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «горожане» согласовали условия трансфера Кавана Салливана. Клуб АПЛ выплатит «Филадельфии» около 2,1 млн долларов. За счет бонусов сумма может достичь 5 млн долларов. Также «Юнион» сохранит право получить часть денег от перепродажи футболиста.

Отметим, что футболист не сможет присоединиться к «горожанам» до 18-летия и потому останется в Америке.

В стане «МС» считают Салливана потенциально одним из самых талантливых футболистов и ожидают, что он начнет играть за основную команду «Филадельфии» уже с 15 лет.