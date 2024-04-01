​Салиба: «Мы не можем быть довольными ничьей»

Центральный матч 30-го тура английского чемпионата завершился нулевой ничьей - «Арсенал» не сумел переиграть «Манчестер Сити». После игры защитник лондонского клуба Вильям Салиба признал, что в стане «Арсенала» радости по поводу ничьей нет - команда рассчитывала на победу.

- Мы всегда играем на победу, потому ничьей вряд ли можем быть довольны. Но в таких матчах надо учиться понимать, что выигрывать всегда не получается. Хорошо, что не проиграли. Взяли очко, но, повторю, мы недовольны, - цитирует слова Салиба BBC Sport.

Напомним, что «Арсенал» не становился чемпионом своей страны с 2004 года.