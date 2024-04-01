​«Манчестер Сити» сыграл в нулевую ничью впервые с марта 2022 года

Центральный матч 30-го тура английского чемпионата завершился нулевой ничьей - «Арсенал» не сумел переиграть «Манчестер Сити». Как оказалось, для «Манчестер Сити» эта нулевая ничья стала первой за 75 последних матчей в высшей лиге английского футбола - обычно команда Хосепа Гвардиолы все-таки забивает, а если нет, то хотя бы пропускает.

В последний раз до матча с «Арсеналом» «горожане» играли в нулевую ничью в английском чемпионате более двух лет тому назад, в марте 2022 года против «Кристал Пэлас».

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой».