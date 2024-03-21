Лапорт: «Гвардиола относился ко мне не так, как я хотел»

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт вспомнил, как уходил из «Манчестер Сити».

Француз переехал в Саудовскую Аравию в августе прошлого года. Он выступал за «горожан» на протяжении пяти с половиной лет.

«Гвардиола всегда говорит: «Если кто-то хочет уйти, то пусть скажет об этом мне – и я пожелаю ему удачи». Но это работало не во всех случаях. Не буду вдаваться в подробности, но я хотел уйти, и в итоге мне удалось этого добиться. Тренер относился ко мне не так, как мне хотелось, и это подтолкнуло меня к уходу.

Думаю, решение уйти из «Манчестер Сити» было правильным, учитывая сложившуюся ситуацию. Я провёл там много лет, выиграл почти всё, но в последние два года не имел той роли, на которую рассчитывал», – рассказал в интервью Marca Лапорт.