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Лапорт: «Гвардиола относился ко мне не так, как я хотел»

21 Марта 2024 • 01:03 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
30.03 22:00

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт вспомнил, как уходил из «Манчестер Сити».

Француз переехал в Саудовскую Аравию в августе прошлого года. Он выступал за «горожан» на протяжении пяти с половиной лет.

«Гвардиола всегда говорит: «Если кто-то хочет уйти, то пусть скажет об этом мне – и я пожелаю ему удачи». Но это работало не во всех случаях. Не буду вдаваться в подробности, но я хотел уйти, и в итоге мне удалось этого добиться. Тренер относился ко мне не так, как мне хотелось, и это подтолкнуло меня к уходу.

Думаю, решение уйти из «Манчестер Сити» было правильным, учитывая сложившуюся ситуацию. Я провёл там много лет, выиграл почти всё, но в последние два года не имел той роли, на которую рассчитывал», – рассказал в интервью Marca Лапорт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эмерик Лапорт Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Сегодня, 21 Марта
01:03
Лапорт: «Гвардиола относился ко мне не так, как я хотел»
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