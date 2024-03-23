Жоржиньо: «Опыт игры в Премьер-лиге сделал меня сильнее»

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо рассказал, как изменился за годы, проведённые в Англии.

Итальянский хавбек сменил «Наполи» на «Челси» в 2018 году, а в январе 2023 года перебрался в «Арсенал».

«Опыт игры в Английской премьер-лиге сделал меня сильнее, особенно в плане агрессивности. Возможно, именно этих качеств мне не хватало раньше. Всегда есть куда расти – я хочу становиться лучше с каждым днём», – сказал в интервью Sky Sport 32-летний футболист.

В активе Жоржиньо один забитый мяч и одна результативная передача в 28 матчах за «Арсенал» во всех турнирах в текущей кампании.