Родри: «Матч с «Арсеналом» не будет решающим, но он очень важен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями о предстоящем матче с лондонским «Арсеналом».

«Горожане» примут в родных стенах «канониров» в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Сейчас лондонцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги с 64 набранными очками, опережая «Ливерпуль» (по разнице голов) и «Сити» (63) за десять туров до финиша.

«Победа над «Арсеналом» будет очень важна для нас с точки зрения уверенности, но не станет определяющей. Мы покажем соперникам, что мы снова здесь, если выиграем, однако для нас финалами будут и все оставшиеся матчи.

В этой лиге требуется набрать 90 или 100 очков, чтобы стать чемпионом. Мы должны выигрывать практически каждую игру, и начать необходимо с «Арсенала», – цитирует City Xtra Родри.