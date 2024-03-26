Райс назвал лучший клуб мира

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс ответил на вопрос о лучшей команде.

«Нет сомнений, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире на данный момент», — приводит слова Райса Telegraph Football.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет семь ассистов.

После 28 туров «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 64 очка. «Манчестер Сити» находится на третьей позиции, отставая от лидера всего на один балл.

Напомним, за последние шесть сезонов «Манчестер Сити» выиграл пять чемпионств.