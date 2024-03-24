«Манчестер Сити» следит за защитником «Эвертона»

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, «горожане» следят за 21-летним футболистом, ведь команде не хватает игрока в центральную зону.

В текущем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 31 матче с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами. Трудовой договор защитника с «Эвертоном» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей позиции в АПЛ, а «Эвертон» идет на 16-й строчке.