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«Ливерпулю» и ещё двум топ-клубам АПЛ интересен нападающий дортмундской «Боруссии»

17 Марта 2024 • 15:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 4.10 X 4.30 2 1.80
Через 1 ч. 28 мин.

Английский «Ливерпуль» положил глаз на нападающего дортмундской «Боруссии». Речь идёт о Дониэлле Малене, который летом вполне может покинуть немецкую команду.

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что в трансфере нидерландца также заинтересован лондонский «Арсенал». Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» не против заполучить Малена в обмен на Джедона Санчо, который ныне выступает за «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что контракт Малена с дортмундским клубом истекает летом 2026 года. В этом розыгрыше немецкой Бундеслиги 25-летний Мален отметился 11 забитыми голами. «Трансфермаркт» оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

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