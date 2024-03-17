«Ливерпулю» и ещё двум топ-клубам АПЛ интересен нападающий дортмундской «Боруссии»

Английский «Ливерпуль» положил глаз на нападающего дортмундской «Боруссии». Речь идёт о Дониэлле Малене, который летом вполне может покинуть немецкую команду.

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что в трансфере нидерландца также заинтересован лондонский «Арсенал». Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» не против заполучить Малена в обмен на Джедона Санчо, который ныне выступает за «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что контракт Малена с дортмундским клубом истекает летом 2026 года. В этом розыгрыше немецкой Бундеслиги 25-летний Мален отметился 11 забитыми голами. «Трансфермаркт» оценивает нападающего в 35 миллионов евро.