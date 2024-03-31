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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах сократил отставание от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ

31 Марта 2024 • 17:47 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Брайтон
окончен

В воскресенье «Ливерпуль» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Брайтона». Команда Юргена Клоппа быстро пропустила, но вскоре отыгралась, а по ходу второго тайма вышла вперёд. Автором второго гола в составе «красных» стал нападающий Мохамед Салах.

Теперь на счету Салаха 16 голов в текущем чемпионате Англии. В рейтинге бомбардиров египтянин делит второе место с Домиником Соланке из «Борнмута» и Олли Уоткинсом из «Астон Виллы». Выше идёт только форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – норвежец забил 18 голов.

Добавим, что в главном матче тура АПЛ «Манчестер Сити» будет играть против «Арсенала». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Эрлинг Холанн ещё теги

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