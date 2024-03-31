Гвардиола выбрал между «Ливерпулем» и «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, кому из соперников по чемпионской гонке отдаёт предпочтение.

«Горожане» занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 63 очками, на один балл отставая от «Арсенала» и «Ливерпуля». В воскресенье команда Гвардиолы примет в родных стенах «канониров», лидирующих в чемпионате благодаря лучшей разнице голов.

«Кого я хотел бы видеть чемпионом, если это будем не мы? У меня есть друг в «Арсенале» [Микель Артета], но также есть Тьяго в «Ливерпуле». Я не думал об этом. Пусть победит тот, кто больше этого заслужит. Если это будет Артета, то я поздравлю его, если Юрген [Клопп] – то же самое», – цитирует City Xtra Гвардиолу.