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Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы

31 Марта 2024 • 20:25 Комментировать (4)
Манчестер Сити
0:0
Арсенал
окончен

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 30-го тура АПЛ состоялся 31 марта на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити0:0Арсенал
Ортега ШтефанАканджи МануэльДиаш РубенАке Натан 27' (Льюис Рико ( 27') Гвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесКовачич Матео 61' (Доку Жереми ( 61') Силва БернардуДе Брёйне КевинФоден Фил 61' (Грилиш Джек ( 61') Холанн Эрлинг
Запасные: Гомес СерхиоБобб ОскарАльварес ХулианЛуис Матеус IIСтоунс ДжонКарсон Скотт
Райя Давид  79'Уайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосКивёр Якуб 66' (Парти Томас ( 66') Эдегор МартинЖоржиньо II 66' (Томиясу Такэхиро ( 66') Райс ДекланСака Букайо 78' (Мартинелли Габриэл ( 78') Хаверц КайЖезус Габриэль  67' 72' (Троссар Леандро ( 72')
Запасные: Виейра ФабиуНкетиа ЭддиРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильЗинченко Александр
31 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Только вернулся клубный футбол после международной паузы и сразу «Манчестер Сити» - «Арсенал», битва лидеров английского футбола, матч за шесть очков, первое место и чемпионство, если хотите, и, если не поспорят фанаты «Ливерпуля». Гвардиола на такое событие подготовил лучшие силы: Холанн на острие атаки при поддержке мощного кулака из Родри, Бернарду, Фодена, Ковачича и Де Брёйне.

«Арсенал» понимал, что придётся долго обороняться, поэтому решил провести блицкриг. Пара быстрых атак прошла, на седьмой минуте Райс наконец толково забросил направо. Оттуда Уайт навесил, а Габи Жезус за два касания опасно пробил. Немного не попал в створ. Ну а далее «Сити» плотно так прибрал инициативу и мяч. Но и «канониры» оборонялись без страха, а у «горожан» будто конкретики в атаке не было.

Момент пришёл только после стандарта. Де Брёйне от угла поля навесил точно на Аке, Натан пробил с близкой дистанции, попав точно в руки голкиперу. Спустя 10 минут неудачи голландца продолжились, он покинул поле из-за травмы. А под занавес тайма опять «Арсенал» кольнул в контратаке. И снова правый фланг, снова Уайт на разгоне. В этот раз его кросс чуть продлил Кивер, а завершал опять-таки Жезус. У Габи было время осмотреться на дуге штрафной площади, чуть вперёд продвинуться, но он и в этот раз не попал в створ.

Вторую половину встречи гранды начали чуть бодрее – с обмена ударами. Матео Ковачич ударом издали размял Райю, немного не попав в «шестёрку». А лондонцы в ответ накрыли Гвардиола и Эдегор тут же запустил по флангу Сака. Букайо бил/простреливал в направлении дальнего угла, Жезус бежал замыкать, однако никому из них не удалось направить мяч в створ. Габриэль пролетел мимо в подкате. Вскоре такая игра в атаке Гвардиоле надоела. Грилиши Доку вышли вместо Фодена с Ковачичем.

Но и эти перестановки не помогли. Артета же с течением времени убрал Жезуса и Сака, чуть освежив атаку. Правда, Троссар и Мартинелли ничего нового тоже не привнесли. Под конец матча скорости ещё упали. Высокая цена ошибки сковала топ-футболистов, однако стандарт опять громыхнул. За пять минут до конца основного времени навес Де Брёйне от угла поля своей скидкой продлил Гвардиол, на дальнюю штангу коршуном летел Эрлинг Холанн, но немного не дотянулся.

В очередной раз Хосеп Гвардиола и Микель Артета устроили футбольные шахматы, заранее испугавшись друг друга. Минимум опасных моментов, всего три удара в створ на двоих и довольно скучный матч. «Манчестер Сити» с «Арсеналом» скатали нули, а «Ливерпуль» остался во главе турнирной таблицы АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон

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Комментарии (4) Все комментарии
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Zed2891
31 Марта 2024 в 20:43
И кстати, а где щирые болелы Арсенала, которые что-то про игру Порту квакали, дескать не комильфо так играть)). А что сегодня от Арса, и время сегодня тянули и автобус двухэтажный выставили и карточек за затяжки нахватали, или это другое.
CELTIC FROST
31 Марта 2024 в 20:34
Арсенал наконец-то перестал быть клиентом Сити. 4 очка из 4 взял. Так-то. молодцом. А вот хозяева удивили.
LMI
31 Марта 2024 в 20:30
Ну и слава богу
Zed2891
31 Марта 2024 в 20:28
Полуторачасовое глиномесиво от испанских трусов. Закономерно что Ливерпуль на первом месте, Клопп никогда бы в такой ватокат не играл.
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