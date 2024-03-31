Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 30-го тура АПЛ состоялся 31 марта на стадионе «Этихад».

Только вернулся клубный футбол после международной паузы и сразу «Манчестер Сити» - «Арсенал», битва лидеров английского футбола, матч за шесть очков, первое место и чемпионство, если хотите, и, если не поспорят фанаты «Ливерпуля». Гвардиола на такое событие подготовил лучшие силы: Холанн на острие атаки при поддержке мощного кулака из Родри, Бернарду, Фодена, Ковачича и Де Брёйне.

«Арсенал» понимал, что придётся долго обороняться, поэтому решил провести блицкриг. Пара быстрых атак прошла, на седьмой минуте Райс наконец толково забросил направо. Оттуда Уайт навесил, а Габи Жезус за два касания опасно пробил. Немного не попал в створ. Ну а далее «Сити» плотно так прибрал инициативу и мяч. Но и «канониры» оборонялись без страха, а у «горожан» будто конкретики в атаке не было.

Момент пришёл только после стандарта. Де Брёйне от угла поля навесил точно на Аке, Натан пробил с близкой дистанции, попав точно в руки голкиперу. Спустя 10 минут неудачи голландца продолжились, он покинул поле из-за травмы. А под занавес тайма опять «Арсенал» кольнул в контратаке. И снова правый фланг, снова Уайт на разгоне. В этот раз его кросс чуть продлил Кивер, а завершал опять-таки Жезус. У Габи было время осмотреться на дуге штрафной площади, чуть вперёд продвинуться, но он и в этот раз не попал в створ.

Вторую половину встречи гранды начали чуть бодрее – с обмена ударами. Матео Ковачич ударом издали размял Райю, немного не попав в «шестёрку». А лондонцы в ответ накрыли Гвардиола и Эдегор тут же запустил по флангу Сака. Букайо бил/простреливал в направлении дальнего угла, Жезус бежал замыкать, однако никому из них не удалось направить мяч в створ. Габриэль пролетел мимо в подкате. Вскоре такая игра в атаке Гвардиоле надоела. Грилиши Доку вышли вместо Фодена с Ковачичем.

Но и эти перестановки не помогли. Артета же с течением времени убрал Жезуса и Сака, чуть освежив атаку. Правда, Троссар и Мартинелли ничего нового тоже не привнесли. Под конец матча скорости ещё упали. Высокая цена ошибки сковала топ-футболистов, однако стандарт опять громыхнул. За пять минут до конца основного времени навес Де Брёйне от угла поля своей скидкой продлил Гвардиол, на дальнюю штангу коршуном летел Эрлинг Холанн, но немного не дотянулся.

В очередной раз Хосеп Гвардиола и Микель Артета устроили футбольные шахматы, заранее испугавшись друг друга. Минимум опасных моментов, всего три удара в створ на двоих и довольно скучный матч. «Манчестер Сити» с «Арсеналом» скатали нули, а «Ливерпуль» остался во главе турнирной таблицы АПЛ.