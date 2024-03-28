Саутгейт рассказал о шансах Грилиша сыграть на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о ближайших перспективах Джека Грилиша в национальной команде.

Полузащитник «Манчестер Сити» пропустил мартовский сбор «трёх львов», так как не успел набрать форму после недавней травмы.

«Джек определённо не выбыл из игры, – высказывается Саутгейт, отвечая на вопрос о шансах Грилиша попасть в заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы. – Я поговорил с ним перед тем, как огласил последний состав. К тому моменту он вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити», но мне не казалось, что он успеет набрать должную физическую форму к матчам сборной», – цитирует Daily Star рулевого англичан.