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Фоден в восторге от своего игрового времени

17 Марта 2024 • 23:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своём игровом времени в текущем сезоне.

— Чем больше я играю, тем увереннее я себя чувствую. Я в восторге от того, сколько у меня игрового времени. Я хочу продолжать играть и помогать команде. Я играю с лучшими футболистами мира и продолжаю расти на тренировках, — цитирует Фодена City Zone.

В текущем сезоне 23-летний Фоден появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

После 28 туров «Манчестер Сити» находится на третьем месте в АПЛ, имея на своем счету 63 зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

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