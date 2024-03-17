Фоден в восторге от своего игрового времени

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своём игровом времени в текущем сезоне.

— Чем больше я играю, тем увереннее я себя чувствую. Я в восторге от того, сколько у меня игрового времени. Я хочу продолжать играть и помогать команде. Я играю с лучшими футболистами мира и продолжаю расти на тренировках, — цитирует Фодена City Zone.

В текущем сезоне 23-летний Фоден появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

После 28 туров «Манчестер Сити» находится на третьем месте в АПЛ, имея на своем счету 63 зачетных балла.