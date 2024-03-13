Сака: «Арсенал» способен обыграть «Манчестер Сити» на выезде»

Футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака верит в успех в матче против «Манчестер Сити».

Команда Микеля Артеты добыла путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов, взяв верх над «Порту» в серии послематчевых пенальти. Свой следующий матч «канониры» проведут уже после международного перерыва – 31 марта. В этот день лондонцам предстоит сыграть на выезде против одного из конкурентов в борьбе за чемпионство – «Манчестер Сити».

«Мы можем обыграть «Манчестер Сити», мы способны на это. Прямо сейчас мы лидируем в Премьер-лиге, уже вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а теперь уходим на перерыв. Это даёт нам веру в то, что мы сможем приехать на «Этихад» и добиться хорошего результата», – приводит журналист Коннор Хамм слова Саки.