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«Арсенал» договорился о новом контракте с основным защитником

14 Марта 2024 • 01:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

Правый защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт согласился продлить контракт с клубом.

26-летний футболист заключил с «канонирами» новый долгосрочный договор с улучшенными условиями, докладывает инсайдер Дэвид Орнштейн. Ожидается, что сделка будет подтверждена официально ближе к концу недели. Прежний контракт англичанина был рассчитан до 2026 года, и в клубе решили вознаградить игрока более выгодным соглашением за уверенную игру.

Бен Уайт перебрался в «Арсенал» летом 2021 год из «Брайтона». В текущем сезоне защитник отыграл 39 поединков за команду Микеля Артеты, записав на свой счёт два забитых гола и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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