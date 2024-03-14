«Арсенал» договорился о новом контракте с основным защитником

Правый защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт согласился продлить контракт с клубом.

26-летний футболист заключил с «канонирами» новый долгосрочный договор с улучшенными условиями, докладывает инсайдер Дэвид Орнштейн. Ожидается, что сделка будет подтверждена официально ближе к концу недели. Прежний контракт англичанина был рассчитан до 2026 года, и в клубе решили вознаградить игрока более выгодным соглашением за уверенную игру.

Бен Уайт перебрался в «Арсенал» летом 2021 год из «Брайтона». В текущем сезоне защитник отыграл 39 поединков за команду Микеля Артеты, записав на свой счёт два забитых гола и четыре результативные передачи.